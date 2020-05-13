Друг Макгрегора объяснил уверенность в победе ирландца над Нурмагомедовым

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов объяснил уверенность в будущей победе своего друга Конора Макгрегора над россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Лобов заявил, что Макгрегору «просто нужна хорошая подготовка». Он подчеркнул, что из-за необходимости развивать бизнес у ирландца не было возможности полноценно тренироваться. «Если все исправить, уехать тренироваться, как мы шесть месяцев без остановки готовились к Нэйту Диасу, то Конору будет намного легче», — добавил Лобов.

Боец заметил, что Макгрегору уже удавалось остановить тейкдауны Нурмагомедова. «Не то что у Конора есть шансы, а я уверен в его победе, если подготовка будет правильной», — заключил он.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе в поединке с Макгрегором. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате бойцы были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

12 мая 2020 года Нурмагомедов ответил Макгрегору на его оскорбительный пост в Twitter. «Ты забыл, как я отправил тебя в нокдаун? Или ты напился? Я был сильнее в ударке, в борьбе, разорвал тебя в партере. Я лишил тебя кислорода, и в итоге ты сдался», — написал россиянин.

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