Друг Макгрегора встал на защиту Нурмагомедова

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов встал на защиту россиянина Хабиба Нурмагомедова после отмены боя с американцем Тони Ферюгсоном. Его слова приводит Allboxing.

«Стоит быть справедливым и сказать, что это, наверное, единственный случай, когда я могу оправдать Хабиба. Стоит признать, что весь мир закрыт. Авиаперелеты сложно организовать. В этой ситуации я бы не стал перекладывать вину на него», — посчитал Лобов. Он добавил, что готовиться к поединку в домашних условиях — это настоящий ад.

На счету Лобова 13 побед, 15 поражений и одна ничья в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Он тренируется в Ирландии. Спортсмен является другом бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

1 апреля Нурмагомедов заявил, что снимается с UFC 249, так как не может покинуть территорию России. Затем руководство UFC официально подтвердило отмену поединка. Фергюсон и Макгрегор раскритиковали россиянина, посчитав, что тот испугался выйти в октагон.

Вместо Нурмагомедова бой с Фергюсоном проведет американец Джастин Гэтжи. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе.

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