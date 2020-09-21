Друг Макгрегора намекнул на отношения с российской певицей

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов намекнул на отношения с певицей Зарой. Спортсмен в своем Instagram-аккаунте опубликовал совместное фото с исполнительницей.

«Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради нее...» — такую подпись боец оставил под постом. Зара прокомментировала фотографию эмодзи с сердечком.

В сентябре Лобов подписал контракт с промоушеном AFC и проведет бой по правилам MMA в декабре во Франции. Соперником россиянина станет француз Илес Джирун.

На счету 34-летнего Лобова 13 побед, 15 поражений и одна ничья в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Он живет и тренируется в Ирландии. Спортсмен дружит с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором. С 2015 по 2019 год Лобов также выступал в американском промоушене.