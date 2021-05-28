Друг Макгрегора описал разговоры с ирландцем о России

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов описал разговоры со своим другом ирландцем Конором Макгрегором о России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что ирландцу интересны менталитет, архитектура и история развития России. «В Ирландии, например, ты выбираешь предметы, а у нас ты должен учить все, выбирать не можешь. Я ему объяснял, что в России такого выбора нет, ты должен знать все», — добавил он. Также боец отметил, что объяснил другу о произошедших в стране изменениях после 90-х.

6 мая Лобов описал ужасные условия жизни в СССР. Спортсмен вспомнил, как в детстве заболел туберкулезом и весь 1988 год провел в больнице, где были плохие условия и постоянное воровство.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но живет и тренируется в Ирландии. С 2015 по 2019 год спортсмен выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 13 побед, 15 поражений и одна ничья в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



