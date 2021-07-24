Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор показал тренировки со сломанной ногой. Соответствующий пост появился в его Instagram в субботу, 24 июля.

На фотографиях Макгрегор подтягивается, работает с гантелями и на тренажерах. Его левая нога загипсована.

«Жизнь — это не то, что с тобой случилось, а то, как ты с этим справляешься. Вперед, команда», — написал боец.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, который он получил в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. В концовке первого раунда ирландец оступился, что привело к травме. Его успешно прооперировали в США. После этого Макгрегор заявил, что на поединок он вышел с уже поврежденной ногой, а в ходе боя травма усугубилась.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы при шести поражениях в карьере.