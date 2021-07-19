Макгрегор ответил критикам

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор ответил на критику в свой адрес. Пост доступен в Instagram спортсмена.

«Я подтираю свой позолоченный зад вашими чувствами. Мне плевать на вас», — написал 33-летний ирландец. Макгрегор столкнулся с потоком критики после поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) от Дастина Порье. Возмущение со стороны спортсменов, журналистов и фанатов было вызвано поведением ирландца после неудачи.

Уступив Порье, Макгрегор оскорбил соперника. Получив микрофон в октагоне ирландец пригрозил убить американца и его супругу во сне.

Макгрегор уступил в поединке Порье 11 июля. Ирландский боец оступился, пропустив удар от американца, и сломал ногу. Таким образом, Порье снова одержал победу над Макгрегором. Впервые ему это удалось в январе 2021-го.

