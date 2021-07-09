Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед боем

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор попытался ударить американца Дастин Порье на битве взглядов перед боем UFC 264. Кадры мероприятия опубликованы в официальном Instagram-канале.

Вышедший из себя Макгрегор попытался ударить ногой соперника, однако не дотянулся до Порье. Бойцов сразу же развели президент промоушена Дэйна Уайт и организаторы турнира.

Фото опубликовано @ufcbtsport

Во время пресс-конференции ирландец и американец устроили словесную перепалку, сообщает портал MMA Fighting. «Я вижу перед собой человека, которого я победил, и знаю, что могу победить снова», — заявил Порье. Макгрегор перебил своего соперника: «В субботу вечером тебя будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике. Ты всего лишь маленькая сучка. Твоя жена — твой муж» и назвал американца «глупой деревенщиной».

Макгрегор в очередной раз пытается задеть своего оппонента. Ранее он опубликовал аудиосообщение, где называет Порье «деревенщиной».

Поединок 11 июля станет третьим боем между Порье и Макгрегором. Впервые они столкнулись в октагоне UFC в 2014 году. Тогда победу праздновал Макгрегор. Во втором поединке в январе 2021-го Порье взял реванш, а ирландец потерпел первое поражение нокаутом в карьере.