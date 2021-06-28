Нурмагомедов дал прогноз на бой между Макгрегором и Порье

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу промоушена дал прогноз на бой между ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Спортсмен посчитал, что в первом раунде преимущество будет на стороне Макгрегора. «Если нет, то второй раунд и выше отдаю Дастину», — заявил Нурмагомедов.

Поединок между Макгрегором и Порье пройдет в ночь с на 11 июля. Билеты на турнир с их участием были распроданы за секунды. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Американец удерживал пояс временного чемпиона организации в легком весе.

Спортсмены дважды встречались в октагоне. В 2014-м Макгрегор одержал победу техническим нокаутом, а в январе 2021-го проиграл таким же образом.