UFC представил трейлер третьего боя Макгрегора и Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил трейлер третьего поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ролик доступен в YouTube-канале промоушена.

В трейлере отражена история противостояния двух бойцов смешанного стиля (UFC), которая началась еще в 2014 году. Тогда Макгрегор нокаутировал соперника. Турнир UFC 264 пройдет 10 июля.

В январе 2021-го Порье взял реванш. Макгрегор впервые в карьере уступил нокаутом. В апреле глава UFC Дэйна Уайт подтвердил проведение третьего поединка, несмотря на ссору между бойцами в Twitter. Билеты на ивент, который возглавит противостояние бойцов, были распроданы за секунды, как отметил промоутер.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации в легком весе.