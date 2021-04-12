Макгрегор оскорбил Порье и заявил об отказе от боя с ним

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter оскорбил американца Дастина Порье и заявил об отказе от боя с ним.

Спортсмен назвал соперника безмозглой деревенщиной и заявил, что тот заплатит за попытку опозорить его имя. Макгрегор добавил, что бой 10 июля отменяется, так как он подерется с кем-нибудь другим. «Моя команда делает все, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Тебе конец», — подытожил он.

Ранее 12 апреля Порье указал на ложь ирландца. Американец заявил, что тот так и не сделал обещанного взноса в благотворительный фонд. Он добавил, что его команда не раз отправляла сообщения Макгрегору, конкретизируя траты фонда, и не получила ответа. Боец пообещал победить Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в июле.

В январе Макгрегор проиграл Порье нокаутом. Американец взял реванш за поражение, которое он потерпел в 2014-м.