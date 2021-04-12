Нурмагомедов обратился к Порье и Макгрегору

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост с шуткой и затегировал ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Запись доступна в Twitter спортсмена.

32-летний Нурмагомедов обратился к бывшим соперникам с шуткой. В ролике один из героев говорит собеседникам: «Я вам слово свое дал? Забираю обратно». Так россиянин отреагировал на перепалку Макгрегора и Порье в Twitter. Американец заявил, что ирландский боец не сдержал свое слово и не сделал пожертвование в его фонд после их поединка. Макгрегор отреагировал на выпад оппонента, отметив, что должен знать, куда идут деньги.

Все трое известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Нурмагомедов вышел победителем из поединков с Макгрегором и Порье. В каждом из них он защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Он завершил карьеру осенью 2020-го.

Также Макгрегор и Порье провели два поединка между собой. Третья схватка запланирована на июль.

В январе Порье взял реванш у Макгрегора и отправил последнего в нокаут. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации.

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