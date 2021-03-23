Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC

Завершившего карьеру российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Списки доступны на сайте организации.

До этого Нурмагомедов занимал первую строчку рейтинга в легком весе. Теперь на первых трех местах расположились американцы Дастин Порье и Джастин Гейджи, а также бразилец Чарльз Оливейра. Чемпионский пояс в этом весе объявлен вакантным. Кроме того, на первое место рейтинга вне зависимости от весовых категорий вернулся американец Джон Джонс.

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19 марта президент UFC Дэйна Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Оливейра и Майкл Чэндлер.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC.