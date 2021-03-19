Названы претенденты на вакантный после ухода Нурмагомедова пояс чемпиона UFC

За пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе сразятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер. Об этом сообщается в Twitter ESPN MMA со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта.

Бой должен состояться в ночь с 15 на 16 мая в рамках турнира UFC 262. Пояс стал вакантным после завершения карьеры его действующего обладателя Хабиба Нурмагомедова.

Ранее в пятницу, 19 марта, Уайт заявил о выходе российского бойца на пенсию. Нурмагомедов подтвердил, что официально ушел из спорта.

Первый раз Нурмагомедов объявил об уходе осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в легком весе. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена без учета весовых категорий.