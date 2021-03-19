Нурмагомедов отреагировал на слова главы UFC о выходе россиянина на пенсию

Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, объявившего о выходе россиянина на пенсию. Спортсмен дал комментарий в своем Instgram.

Боец выложил совместную фотографию с функционером и выразил слова благодарности Уайту и всей команде UFC за возможность проявить себя. Он также отметил, что у них состоялся разговор между настоящими мужчинами. Кроме того, Нурмагомедов выразил надежду, что болельщики поймут его решение завершить карьеру.

Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова ранее в пятницу, 19 марта. За месяц до этого глава UFC отказывался лишать россиянина чемпионского пояса и анонсировал встречу с бойцом.

Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в легком весе. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена без учета весовых категорий.