Нурмагомедов намекнул на возвращение в UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Пост доступен в Twitter спортсмена.

32-летний Нурмагомедов разместил фото с Лоренцо Фертиттой — американским предпринимателем и бывшим генеральным директором UFC. Российский боец смешанного стиля (MMA) обратился к действующему главе промоушена Дэйне Уайту с фразой: «Пришли мне локацию».

Аналогичное обращение россиянин делал в адрес ирландца Конора Макгрегора весной 2018-го. Бойцы встретились осенью того же года, и Нурмагомедов впервые защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над Джастином Гейджи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. С тех пор Уайт неоднократно заявлял о стремлении вернуть россиянина к выступлениям в промоушене.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.