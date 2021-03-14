Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC попал на видео

В сеть попало видео разговора российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова с поляком Яном Блаховичем. Ролик доступен в Instagram-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Блахович столкнулся с Нурмагомедовым после успешной защиты пояса чемпиона UFC в полутяжелом весе. Российский боец обратился к поляку со словами: «Ты выиграл благодаря борьбе». Польский спортсмен улыбнулся россиянину.

Фото опубликовано @ufc

Блахович одержал победу над новозеландцем Исраэлом Адесаньей на турнире UFC 259. Поляк удержал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой продлился все пять раундов.

Нурмагомедов удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе. Однако в октябре 2020 года он объявил об уходе из спорта.