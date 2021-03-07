Глава UFC возмутился судейством в бою двух чемпионов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт возмутился работой судей в поединке Исраэла Адесаньи и Яна Блаховича. Он выразил свое мнение в ходе пресс-конференции после турнира UFC 259.

Уайт назвал итоговое решение судей «настоящим дерьмом». Глава промоушена усомнился в его справедливости. «Четыре против одного по раундам в пользу Блаховича. Кто с этим согласен? Поднимите руку. Никто? Я так и полагал», — заметил он.

Адесанья поднялся в дивизионе и провел поединок с Блаховичем в полутяжелом весе. Таким образом он сохранил свой пояс чемпиона UFC в среднем весе, несмотря на поражение. Бой двух чемпионов возглавил ивент.

Также в турнире принял участие россиянин Петр Ян. Он потерял пояс, так как проиграл дисквалификацией в поединке с Алджемэйном Стерлингом.

Адесанья потерпел первое поражение в карьере. На его счету 20 побед в MMA.