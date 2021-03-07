В сети появилась подборка лучших моментов UFC 259

В сети появилась подборка лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке ивента поляк Ян Блахович оказался сильнее новозеландца Исраэла Адесаньи и защитил пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Россиянин Петр Ян потерял титул: он нанес запрещенный удар в поединке с Аджемэйном Стерлингом и потерпел поражение путем дисквалификации.

Еще один представитель России Ислам Махачев вернулся в октагон впервые с октября 2019-го и победил Дрю Добера удушающим приемом. Аскар Аскаров также добился победы.

Также чемпионка UFC Аманда Нунес удержала пояс в схватке с Меган Андерсон. Она закончила поединок в первом раунде, проведя болевой прием.