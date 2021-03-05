Появилось видео битвы взглядов Петра Яна с соперником перед боем в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг провели битву взглядов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен в Instagram-аккаунте организации.

Соперники обменялись репликами. Стерлинг заявил, что «потопит» Яна. Россиянину предстоит защищать титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Фото опубликовано @ufc

Трансляция главного карда UFC 259 начнется в шесть часов утра 7 марта (по московскому времени). Помимо Яна на турнире также выступят Аскар Аскаров и Ислам Махачев.

Ян завоевал пояс чемпиона UFC, одолев экс-обладателя титула Жозе Алду. Отечественный боец побеждает в семи поединках подряд. Он ни разу не уступал в рамках UFC.