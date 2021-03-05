Российский боец UFC провалил взвешивание

Российский боец смешанного стиля (MMA) Аскар Аскаров не уложился в соревновательный вес накануне турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аскаров провалил взвешивание перед поединком с Джозефом Бенавидесом в наилегчайшей весовой категории. Россиянин — единственный представитель карда турнира, которому не удалось сделать вес. Ему не хватило 0,9 килограмма.

В главном поединке UFC 259 сойдутся действующие чемпионы промоушена. Исраэл Адесанья, удерживающий титул в среднем весе, подерется с Яном Блаховичем за пояс чемпиона в дивизионе полутяжеловесов.

Также на турнире выступит и чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян. Его соперником станет Алджэмейн Стерлинг. Еще один представитель России Ислам Махачев проведет схватку с Дрю Добером.

Трансляция основного карда начнется утром 7 марта по московскому времени.