UFC избавился от нокаутированного Волковым тяжеловеса

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с голландским тяжеловесом Алистаром Оверимом. Об этом сообщает MMA Fighting.

По контракту у 40-летнего Оверима оставался один поединок под эгидой промоушена. До расторжения договора фамилия бойца исчезла из официального рейтинга тяжеловесов UFC. Оверим занимал в нем седьмое место.

В последнем поединке Оверим уступил российскому бойцу Александру Волкову, который нокаутировал голландца, нанеся ему 19-е поражение в карьере.

Оверим известен по выступлению в различных промоушенах до перехода в UFC. Тяжеловес становился чемпионом в K-1, Strikeforce и Pride. До встречи с Волковым он неоднократно дрался с соперниками из России. На счету Оверима победы над Алексеем Олейником, Сергеем Павловичем и Сергеем Харитоновым. Последний в матче-реванше в 2007 году нокаутировал голландца.

На счету Оверима 47 побед при 19 поражениях.