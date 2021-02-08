Обнародован гонорар Волкова за победу над Оверимом

Обнародован гонорар российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова за победу над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184. Об этом сообщает Sports Daily.

Общий заработок Волкова составил 225 тысяч долларов. Из них 85 тысяч за участие в бое, столько же за победу, 50 тысяч за лучшее выступление вечера и 5 тысяч поощрительных выплат.

Оверим заработал почти в два раза больше: 400 тысяч за бой и 15 тысяч поощрительных выплат.

7 февраля сообщалось, что Волков нацелился на пояс чемпиона UFC. Он заявил, что прежде болельщиков ждет несколько хороших поединков с его участием.

Победу над Оверимом Волков одержал также 7 февраля. Российский тяжеловес нокаутировал оппонента во втором раунде.

В активе Волкова 33 победы при восьми поражениях. Оверим за карьеру 47 раз победил, 19 — проиграл, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.