Волков нацелился на пояс чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков прокомментировал победу над Алистаром Оверимом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Волков заявил, что нацелился на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «В будущем хотел бы драться за пояс, но нас ждет несколько хороших поединков», — отметил он.

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Ранее 7 февраля Волков одержал победу над Оверимом. Российский тяжеловес нокаутировал оппонента во втором раунде.

Действующий обладатель пояса чемпиона UFC в тяжелом весе — американец Стипе Миочич. В марте ему предстоит очередная защита титула в поединке с Фрэнсисом Нганну.

Волков и Оверим должны были подраться еще в апреле 2019-го. Однако тогда россиянин снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге. На замену был приглашен другой отечественный боец — Алексей Олейник. Последний уступил Овериму нокаутом.

В активе Волкова 33 победы при восьми поражениях.