Хищник из UFC предостерег Волкова после победы

Французский и камерунский боец смешанного стиля (UFC) Фрэнсис Нганну, известный по прозвищу Хищник, отреагировал на успех российского тяжеловеса Александра Волкова, который праздновал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Запись доступна в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Молодец. Ты вышел на поляну к взрослым ребятам. Но здесь может быть скользко», — предостерег россиянина Нганну — главный претендент на титул UFC в тяжелом весе.

Нганну подерется за титул чемпиона UFC в марте. Хищник попытается отобрать пояс у американца Стипе Миочича.

Ранее 7 февраля Волков нокаутировал Алистара Оверима. Россиянин добился победы в начале второго раунда. Он во второй раз подряд досрочно завершает схватку в UFC. В октябре он праздновал победу над Уолтом Харрисом.

Оверим известен по выступлениям в Pride и UFC. В рамках американского промоушена до встречи с Волковым он ни разу не уступал представителям России.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



