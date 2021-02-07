Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC Fight Night 184

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков оказался сильнее голландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний российский тяжеловес закончил бой во втором раунде. После серии ударов Волкова оппонент не смог продолжить поединок. Судья сигнализировал поражение Оверима техническим нокаутом.

Волков одержал вторую победу подряд в UFC посредством нокаута. 24 октября он досрочно закончил схватку с американцем Уолтом Харрисом.

Волков и Оверим должны были подраться еще в апреле 2019-го. Однако тогда россиянин снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге. На замену был приглашен другой отечественный боец — Алексей Олейник. Последний уступил Овериму нокаутом.

В активе Волкова 33 победы при восьми поражениях.