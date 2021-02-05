Волков оказался тяжелее соперника перед боем в UFC

Российский тяжеловес Александр Волков принял участие во взвешивании перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний россиянин оказался тяжелее своего соперника нидерландца Алистара Оверима. Волков накануне схватки весит 119,74 килограмма. Оппонент российского бойца — 115,89 килограмма.

4 февраля Оверим высказался о предстоящем поединке. Голландец отметил уникальные антропометрические данные россиянина. Он заметил, что в UFC мало таких высоких бойцов.

Бой Оверима и Волкова возглавит турнир FC Fight Night 184. Прямая трансляция пройдет утром 7 февраля.

Поединок Волкова и Оверима возглавит турнир UFC 6 февраля. Тяжеловесы могли встретиться и раньше. Изначально именно это противостояние должно было стать главным на турнире UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019-го. Однако тогда Волков снялся с боя, а на замену согласился выйти другой отечественный тяжеловес Алексей Олейник. Он проиграл Овериму нокаутом.

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