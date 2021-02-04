Боец UFC Оверим признал уникальность Волкова

Нидерландский боец смешанного стиля (MMA) Алистар Оверим поделился мнением о своем сопернике россиянине Александре Волкове. Интервью опубликовано в YouTube-канале MMA Junkie.

40-летний Оверим признал, что антопрометрические данные россиянина уникальны для тяжеловеса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Вообще не так много ребят с таким ростом, и таким размахом рук. Я привык драться с теми, кто ближе ко мне по габаритам. Вырисовывается интересное противостояние», — убежден Оверим.

Поединок Волкова и Оверима возглавит турнир UFC 6 февраля. Тяжеловесы могли встретиться и раньше. Изначально именно это противостояние должно было стать главным на турнире UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019-го. Однако, тогда Волков снялся с боя, а на замену согласился выйти другой отечественный тяжеловес Алексей Олейник. Он проиграл Овериму нокаутом.

Рост Волкова — 201 сантиметра. Размах рук отечественного бойца составляет 203 сантиметра. В своем последнем поединке россиянин нокаутировал американца Уолта Харриса. Бой состоялся 24 октября в Абу-Даби.