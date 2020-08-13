Волков обратился к властям Белоруссии после задержания бойца MMA на протестах

Российский боец UFC Александр Волков в Instagram обратился к властям Белоруссии после задержания бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Кудина во время протестов в стране.

Волков попросил не привлекать к уголовной ответственности 35-летнего спортсмена. «Хочу поддержать Алексея Кудина, который неоднократно поднимал флаг своей страны на международной арене!» — написал он.

О задержании Кудина стало известно 12 августа. По информации Slt Fight News Belarus, Кудин находится в изоляторе. Его забрали за то, что он сломал челюсть милиционеру.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены.

На счету Кудина 25 побед и 12 поражений в смешанных единоборствах, один бой с его участием завершился вничью, еще один — без результата.