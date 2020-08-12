Вернувшийся в Белоруссию спортсмен рассказал о минусах жизни в России

Вернувшийся в Белоруссию из России метатель молота Николай Башан рассказал о минусах российской жизни. Его слова приводит sb.by.

«У меня всегда было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни. Суета, какая-то озлобленность, напряжение. Там — муравейник», — заявил Башан.

Он посчитал, что в Минске люди добрее и спокойнее, а жизнь комфортнее. 27-летний спортсмен рассказал, что переехал в Россию из-за тренера, олимпийского чемпиона Сергея Литвинова.

Башан родился в Белоруссии. В 2009 году он переехал в Саранск и начал выступать за сборную России. Спортсмен стал победителем Спартакиады молодежи в 2014 году и занял третье место на Всероссийских соревнованиях в 2018-м.

В прошлом году российские биатлонистки Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова поменяли спортивное гражданство на белорусское. Кручинкина в составе российской команды становилась серебряным призером чемпионата страны 2018 года и победительницей этапов Кубка России в эстафете.