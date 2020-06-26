Стало известно о возвращении тренера ЦСКА в Россию

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, уехавший в Белоруссию после разгромного поражения от петербургского «Зенита», вернулся в Россию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, специалист приехал в Москву 24 июня и выразил готовность работать с командой и остаться в ЦСКА до конца сезона. Однако руководство московского клуба пока не приняло окончательного решения. Отмечается, что Гончаренко должен встретиться с президентом армейцев Евгением Гинером и обсудить с ним будущее.

После возвращения из Белоруссии тренера могут отправить на двухнедельный карантин. В этом случае он не сможет руководить командой в предстоящих матчах против «Динамо», «Спартака» и «Ахмата».

20 июня ЦСКА дома проиграл «Зениту» со счетом 0:4. После этого Гончаренко написал заявление об уходе в отставку и улетел из России в Белоруссию. Отмечалось, что тренер не планировал возвращаться в Москву.

43-летний Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Вместе с красно-синими он дважды становился серебряным призером чемпионата, а также выигрывал Суперкубок России.

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