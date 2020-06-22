Пожелавший уволиться тренер ЦСКА улетел из России после разгрома от «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, пожелавший уволиться после разгрома от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), покинул Россию. Об этом сообщает Sport24.

Уточняется, что Гончаренко улетел домой, в Белоруссию, сразу после матча. Он не планирует возвращаться в Москву, а вечернее занятие для игроков проведут его помощники Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

20 июня в домашнем матче ЦСКА проиграл со счетом 0:4. В составе сине-бело-голубых дублем отметился бразильский полузащитник Малком, по голу записали на свой счет сербский защитник Бранислав Иванович и аргентинский форвард Себастьян Дриусси.

21 июня сообщалось, что Гончаренко написал заявление об уходе в отставку. Руководство ЦСКА собирается уговорить белорусского специалиста остаться до конца сезона-2019/2020.

43-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Вместе с красно-синими он дважды становился серебряным призером чемпионата страны, а также выигрывал Суперкубок России.

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