В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

В московском ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России главным тренером команды Виктором Гончаренко. Заявление приводится в Twitter красно-синих.

В клубе заявили, что Гончаренко не принял участие в пресс-конференции после матча с петербургским «Зенитом» из-за недомогания. В связи с плохим самочувствием специалиста команду к матчу с «Динамо», который состоится 27 июня, будет готовить старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

20 июня ЦСКА дома проиграл «Зениту» со счетом 0:4. После этого Гончаренко написал заявление об уходе в отставку и улетел из России в Белоруссию. Отмечалось, что тренер не планирует возвращаться в Москву. При этом руководство армейцев захотело уговорить белорусского специалиста остаться во главе команды до конца сезона-2019/2020.

43-летний Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Вместе с красно-синими он дважды становился серебряным призером чемпионата, а также выигрывал Суперкубок России.

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