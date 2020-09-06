Оверим победил Сакаи в главном бою турнира UFC Fight Night 176

Нидерландский боец смешанного стиля (MMA) Алистар Оверим одержал победу над бразильцем Аугусто Сакаи в главном бою турнира UFC Fight Night 176. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в тяжелой весовой категории прошел в ночь на воскресенье, 6 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился пять раундов. Рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут в исполнении голландца.

Теперь Оверим сможет побороться за чемпионский титул UFC в тяжелом весе. На данный момент обладателем пояса является американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич.

Для 40-летнего Оверима победа стала 47-й при 18 поражениях в MMA. Один его поединок остался без результата. Сакаи впервые уступил в боях под эгидой UFC. Всего в активе 29-летнего бразильца 15 побед, два поражения и одна ничья.