Новый Хабиб подерется дважды за неделю

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует задействовать шведа Хамзата Чимаева в двух турнирах с разницей в семь дней. Об этом сообщает MMA Junkie.

19 сентября в Лас-Вегасе 26-летний Чимаев подерется с американцем Джеральдом Миршертом. Второй ивент пройдет уже на «бойцовском острове» Яс через неделю 26 сентября. Его возглавит противостояние Исраэла Адесаньи и Паоло Косты. Соперник Чимаева пока неизвестен. Уайт подчеркнул, что работает над организацией боя шведского спортсмена с ветераном UFC Дэмианом Майей.

Чимаева сравнивают с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Новый Хабиб, как окрестили в прессе уроженца Чечни, эффектно дебютировал в UFC. Чимаев одержал две победы за десять дней. После своего успеха он бросил вызов нескольким звездам промоушена. В частности, признался в готовности драться с Майей, а также американцем Хорхе Масвидалем.

Чимаев родился в Чечне и перебрался в Швецию в возрасте 16 лет. На его счету восемь побед в восьми поединках.