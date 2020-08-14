Нурмагомедов дал совет Новому Хабибу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о шведе Хамзате Чимаеве, которого назвали Новым Хабибом. Пресс-конференция с участием российского спортсмена прошла в Москве.

31-летний россиянин признался, что знаком с возможностями шведского бойца. Нурмагомедова не удивило то обстоятельство, что Чимаева неоднократно сравнивали с ним. «Мы оба из одного региона: я родился в Дагестане, он в Чечне. Он тоже борется», — отметил он.

«Я бы посоветовал ему не вылезать из зала. Сейчас ему будут давать очень крепких соперников. А вся эта история — камеры, внимание, — это все может тебя отвлечь. Нужно сохранять фокус», — подчеркнул Нурмагомедов.

Чимаев провел два поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за десять дней. Швед победил в каждом из них и набрал популярность среди любителей единоборств. После эффектного старта в рамках промоушена эксперты и фанаты окрестили бойца «Новым Хабибом».

Чимаев родился в Чечне и перебрался в Швецию в возрасте 16 лет. На его счету восемь побед в восьми поединках. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе.