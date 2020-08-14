Нурмагомедов высказался о ситуации в Белоруссии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о ситуации с протестами в Белоруссии. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен заявил, что следит за ситуацией в стране, и назвал белорусов отзывчивыми людьми. «Мы не можем понять суть происходящего, мы там не находимся. Пожелаю им мирного неба над головой, мир намного лучше, чем война. Пожелаю братскому народу мира и здоровья», — сказал он.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты и столкновения с ОМОНом из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов. Протесты разгоняются с помощью спецсредств.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 31-летний россиянин остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. В сентябре боец должен провести защиту титула в бою с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи.