В сети появилось видео боя Волкова и Оверима

UFC

В сети появилось видео поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова и голландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик предоставлен правообладателем.

32-летний Волков сумел закончить схватку досрочно, нокаутировав Оверима во втором раунде. Россиянин добился второй победы подряд в рамках UFC. В октябре он нокаутировал Уолта Харриса.

Волков одержал 33-ю победу в карьере при восьми поражениях. Отечественный боец выступает в UFC с ноября 2016-го. До этого россиянин выступал в Bellator и M-1 Global.

Оверим известен по выступлениям в UFC, K-1 и Pride. На его счету победы над российскими тяжеловесами Алексеем Олейником, Сергеем Павловичем, а также Сергеем Харитоновым.