Петр Ян объяснил запрещенный удар в бое за титул UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян принес извинения соперника Алджемэйну Стерлингу за запрещенный удар в ходе титульного поединка. Запись доступна в Twitter-аккаунте спортсмена.

28-летний россиянин извинился перед оппонентом и пожелал американцу скорейшего восстановления. Кроме того, Ян объяснился за свой поступок: по словам бойца, он ненамеренно нанес запрещенный удар коленом. «Я допустил огромную ошибку и поплатился», — заключил он.

Ранее Ян упустил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) путем дисквалификации. В четвертом раунде он поразил Стерлинга ударом коленом в голову, когда оппонент находился в лежачем положении. Бой был остановлен, а американец объявлен победителем.

Ян потерпел первое поражение в UFC и упустил пояс чемпиона в легчайшем весе.

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