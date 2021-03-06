Американский боец UFC пообещал победить Яна за два раунда

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг собрался одолеть россиянина Петра Яна в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) досрочно. Об этом сообщает TMZ.

31-летний Стерлинг заявил, что заберет пояс чемпиона UFC в легчайшем весе у Яна. Он пообещал, что закончит бой за два раунда.

«Он реальный соперник. Крутой. Он победил крепких бойцов, его нужно уважать. Но теперь пришло мое время», — заявил Стерлинг.

Трансляция главного карда UFC 259 начнется в шесть часов утра 7 марта (по московскому времени). Помимо Яна на турнире также выступят Аскар Аскаров и Ислам Махачев.

Ян завоевал пояс чемпиона UFC, одолев экс-обладателя титула Жозе Алду. Отечественный боец побеждает в семи поединках подряд. Он ни разу не уступал в рамках UFC.

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