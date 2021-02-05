Чемпион UFC Ян сравнил жизнь в Москве и регионах

Чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Петр Ян в интервью YouTube-каналу Дмитрия Смолякова сравнил жизнь в Москве и регионах.

Ян назвал ситуацию в России ненормальной, так как страна не ограничивается только столицей. Он обратил внимание на то, что молодежь повально стремится приехать в Москву, чтобы заработать и развиваться, а в это же время регионы находятся в упадке. «Я живу в России и жил раньше в отдаленных уголках страны. Жизнь точно лучше не становится», — подытожил боец.

Ян стал чемпионом UFC в июле прошлого года, когда нокаутировал бразильца Жозе Алду. В августе стало известно, что россиянин проведет первую защиту титула в поединке против американца Алджамейна Стерлинга. Бой пройдет 6 марта в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259.

В UFC Ян не уступил ни разу. На счету россиянина серия из семи побед. До этого Ян выступал в российской организации ACB.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



