Названа новая дата боя Петра Яна и Стерлинга

ESPN в своем Instagram назвал новую дату поединка между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.

Бой пройдет 6 марта в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Ян подтвердил эту информацию, написав, что не может дождаться этого поединка.

Бой между Яном и Стерлингом был намечен на декабрь, но сорвался по личным мотивам россиянина. Причиной называли проблемы с визой или травму россиянина.

Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле, когда нокаутировал бразильца Жозе Алду. В августе стало известно, что россиянин проведет первую защиту титула в поединке против Стерлинга.

В UFC Ян не уступил ни разу. На счету россиянина серия из семи побед. До этого Ян выступал в российской организации ACB.

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