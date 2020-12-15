Петр Ян опустился в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян опустился на десятую позицию в рейтинге лучших спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее россиянин занимал девятую позицию. В десятке сильнейших его заменил бразилец Дейвезон Фигередо, защитивший чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле этого года, нокаутировав бразильца Жозе Алду. В августе стало известно, что россиянин проведет первую защиту титула в поединке против Алджамейна Стерлинга. Бой был намечен на декабрь, но сорвался по личным причинам россиянина.

В UFC Ян не уступил ни разу. На счету россиянина серия из семи побед подряд. До этого Ян выступал в отечественной организации ACB.