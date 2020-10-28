ESPN признал Нурмагомедова лучшим бойцом планеты

ESPN признал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом смешанного стиля (MMA) планеты. Об этом сообщается на сайте издания.

32-летний спортсмен возглавил рейтинг лучших бойцов вне весовых категорий по версии телеканала ESPN, обойдя американцев Джона Джонса и Стипе Миочича. При этом Нурмагомедов остается единственным россиянином, который попал в ТОП-10. Другого представителя России Петра Яна обошел камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну.

Ранее Нурмагомедов возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), также сместив с первой строчки Джонса. Также россиянин удерживает первенство в рейтинге лучших бойцов по версии портала Sherdog.

24 октября российский боец завершил карьеру. О своем решении Нурмагомедов объявил в октагоне после победы над Джастином Гейджи. Он досрочно завершил схватку с американцем и удержал чемпионский пояс в легком весе.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Три последних поединка он провел в статусе чемпиона UFC.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



