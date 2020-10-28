Фергюсон поддержал критику признания Нурмагомедова лучшим бойцом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон поддержал соотечественника Джона Джонса, раскритиковавшего решение сделать россиянина Хабиба Нурмагомедова лидером рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующий пост доступен в Twitter.

«Парень соображает», — прокомментировал он заявление Джонса о том, что видеть россиянина на первом месте рейтинга смешно.

Ранее 28 октября Джонс назвал чушью решение сделать Нурмагомедова лидером рейтинга UFC. Он заметил, что единственным известным соперником Нурмагомедова был ирландец Конор Макгрегор.

27 октября Нурмагомедов впервые в карьере стал лидером рейтинга бойцов UFC. Это произошло после того, как он попросил руководство промоушена поставить его на первое место.

24 октября Нурмагомедов объявил об уходе из спорта, одержав победу над американцем Джастином Гейджи и защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Эта победа стала для него 29-й в карьере.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался пять раз. Их поединок должен был возглавить турнир UFC в апреле этого года, однако россиянин снялся из-за пандемии коронавируса. Фергюсон — бывший временный чемпион промоушена в легком весе. На его счету 25 побед и четыре поражения.

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