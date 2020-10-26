Фергюсон назвал Нурмагомедова тупицей и анонсировал скорую встречу с ним

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в своем Instagram-аккаунте обратился к российскому чемпиону Хабибу Нурмагомедову.

Спортсмен из США выложил совместное фото с россиянином, под которым написал: «Скоро увидимся, тупица». Изображение появилось в сторис аккаунта Фергюсона.

24 октября Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как одержал победу над американцем Джастином Гейджи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Эта победа стала для не знающего поражений россиянина 29-й в карьере.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался пять раз. Их поединок должен был возглавить турнир UFC в апреле этого года, однако россиянин снялся с турнира из-за пандемии коронавируса. Фергюсон — бывший временный чемпион промоушена в легком весе. На его счету 25 побед и четыре поражения.