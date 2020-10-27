Нурмагомедов впервые в карьере стал лидером рейтинга бойцов UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов впервые в карьере стал лидером в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Статистика доступна в Instagram спортсмена.

Нурмагомедов обошел американца Джона Джонса, долгое время лидировавшего в рейтинге. Российский боец написал, что победы не дались ему легко, и поблагодарил покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова за вложенный в него труд. Спортсмен назвал первое место в рейтинге работой всей его жизни.

Ранее Джонс посчитал несправедливым желание Нурмагомедова стать первым в рейтинге лучших бойцов UFC. По мнению американца, он выиграл больше значимых боев.

24 октября Нурмагомедов объявил об уходе из спорта и попросил руководство UFC поставить его на первое место в обновленном рейтинге бойцов. До этого он одержал победу над американцем Джастином Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед. Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе.