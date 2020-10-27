Лучший боец UFC посмеялся над фанатами Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс записал видеообращение, где посмеялся над фанатами россиянина Хабиба Нурмагомедова. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

«Ребята, вы смешные. У меня 15 чемпионских титулов. У вашего парня — всего четыре», — заявил Джонс. Таким образом, он продолжил дискуссию о том, заслуживает ли Нурмагомедов первого места в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Джонс, будучи лучшим бойцом организации, убежден, что единственный, кто может обойти его в спорте — канадец Жорж Сен-Пьер.

При этом после слов Нурмагомедова, завершившего карьеру, Джонс в Twitter отметил достижения российского чемпиона и был готов уступить ему первую строчку в рейтинге UFC. Однако позже американец забрал свои слова.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. До этого пояс у россиянина пытались отобрать ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Джон Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и первый номер в рейтинге организации без учета весовых категорий.

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