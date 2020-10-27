Нурмагомедов вернулся в Россию и рассказал о ближайших планах

Боец смешанного стиля (UFC) Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию с поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

32-летний россиянин прибыл в Дагестан, где его встретили журналисты. Нурмагомедов раскрыл ближайшие планы. По словам бойца, он хочет отдохнуть и осмыслить произошедшее. «Жизнь продолжается», — добавил он.

24 октября Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, досрочно завершив схватку против американца Джастина Гейджи. После поединка он признался, что уходит из спорта и не намерен выступать в октагоне без своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Наставник чемпиона умер от осложнений, вызванных коронавирусом, в июле.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках. Серия из побед в UFC составила 13 поединков. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов промоушена без учета весовых категорий. Свой первый поединок в рамках организации он провел в 2012 году, когда одержал победу над Камалом Шалорусом.

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