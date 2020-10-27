Нурмагомедов отказался причинить боль Гейджи при его родителях

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье рассказал о беседе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым после его последнего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с Джастином Гейджи. Интервью вышло на YouTube-канале ESPN MMA.

32-летний Нурмагомедов рассказал Кормье, что отказался причинить боль Гейджи из-за того, что рядом были родители бойца. Россиянин мог выполнить рычаг локтя, но опасался, что американец не станет сдаваться и будет терпеть. Именно поэтому Нурмагомедов поменял решение по ходу схватки и применил удушающий прием «треугольник».

24 октября Нурмагомедов одержал победу над Гейджи на UFC 254. Сразу после боя он объявил, что уходит из MMA.

Нурмагомедов довел количество побед до 29. На счету россиянина три успешные защиты чемпионского пояса UFC в легком весе.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Первое место удерживает американец Джон Джонс, бывший чемпион промоушена в полутяжелом весе.