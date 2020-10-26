Тренер Нурмагомедова рассказал о страхе бойца

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о страхе спортсмена. Об этом сообщается на канале Submission Radio в YouTube.

Специалист вспомнил историю восьмилетней давности. Россиянин приехал в США, не имел достаточного количества денег, поэтому искал жилье через знакомых. Его пустила пожить тренер по борьбе Кэролин Уэбстер, у которой дома жили несколько маленьких собак. Нурмагомедова очень испугали животные, впоследствии он даже выгнал их на улицу. На этой почве произошел конфликт, который впоследствии удалось урегулировать.

24 октября Нурмагомедов победил Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби и завершился во втором раунде.

После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

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